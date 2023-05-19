Для строительства моста-дублера через Оку планируют реконструировать несколько улиц Рязани

Для строительства моста-дублера через Оку планируют реконструировать несколько улиц Рязани и участок дороги Рязань-Спасск.

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун рассказал РЗН. инфо, что для строительства нового моста через Оку собираются расширить улицы Центральная и Старое село, но этот план не окончательный.

«Мы уже обратили внимание, что часть объектов попадает под снос, порядка пяти точно, в том числе и заправочная станция… Нужно будет учесть интересы всех сторон», — рассказал министр.

Он отметил, что после проекта самого моста, специалисты будут решать, как именно пройдут подъездные пути к нему. Проблемы могут возникнуть и с выводом коммуникаций для расширения дорог, поэтому еще один вариант — построить отдельный участок, не затрагивающий Центральную улицу и улицу Старое село.

Ранее глава регионального Минтранса заявлял, что мост через Оку необходимо закрыть к 2029 году.