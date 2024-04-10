Рязанский детский омбудсмен отчиталась о результатах работы за 2023 год перед депутатами

В среду, 10 апреля, на заседании областной думы с докладом о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области выступила Анжелика Евдокимова.

В среду, 10 апреля, на заседании областной думы с докладом о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области выступила Анжелика Евдокимова.

Она отметила, что общее количество обращений в адрес Уполномоченного в 2023 году сохранилось на уровне прошлых лет. В течение года поступило 1 697 обращений: от самих несовершеннолетних поступило — 91. Наибольшее количество обращений было связано с нарушением права детей жить и воспитываться в семье. В 2023 году обращения были связаны с проблемами в сфере образования, с вопросами конфликтных ситуаций среди школьников, с социальным обеспечением, с вопросами о здравоохранении и о нарушении жилищных прав.

Также Евдокимова отметила, что почти на 30% сократились случаи самоубийств (с покушениями) среди несовершеннолетних, а оконченных суицидов — на 60%. Количество родившихся детей в Рязанской области в 2023 году уменьшилось по сравнению с 2022 годом на 6,1%: с 6 971 до 6 544 человек. Было проведено множество мониторингов, в том числе организаций летнего отдыха детей сирот и оставшихся без попечения родителей. В 2023 году взяли во внимание вопрос о всемерной поддержке семей военнослужащих и мобилизованных: заключили соглашение с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества».

В заключении Евдокимова добавила, что на 2024 год намечен ряд задач: обеспечение безопасности несовершеннолетних, применение медиативных и восстановительных технологий в образовательных учреждениях и семейных конфликтах, развитие образования и медицинской реабилитации детей-инвалидов, создание для них «доступной среды», социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Депутат Владимир Рожков поинтересовался, на что органам исполнительной власти нужно обратить внимание в детских лагерях. Евдокимова подчеркнула, что особое внимание на безопасность детей и санитарно-гигиенические условия проживания. Также стоит задуматься об увеличении загородных детских летних лагерей, в том числе круглогодичных.

Дмитрий Боронтов уточнил, какая часть должников безответственно относится к уплате алиментов и какие меры воздействий принимаются в отношении злостных неплательщиков. Руководитель управления ФССП по Рязанской области Марина Ныренкова отметила, что за 2023 год привлекли к административной ответственности 660 человек, из них 456 — из-за не уплаты алиментов. А также добавила, что 220 человек привлекли к уголовной ответственности.

Александр Стариков поинтересовался, какие действия должны быть приняты, чтобы ограничить беспрепятственный доступ детей к электросамокатам. Евдокимова отметила, что много мер принято, чтобы обезопасить детей. Однако пока родители полноценно не включатся в работу, не будут разговаривать с детьми на эту тему, то регион не добьется 100% результатов. Поэтому они должны проводить профилактическую работу с родителями и педагогами.

Фотография со страницы Анжелики Евдокимовой в соцсетях.