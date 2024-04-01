«КП»: в 2023 году в Рязанской области 11 подростков пытались совершить суицид

Отмечается, что в 2023 году в Рязанской области суицид совершили двое подростков.

В 2023 году в Рязанской области 11 подростков пытались совершить суицид. Об этом сообщает «КП-Рязань» со ссылкой на омбудсмена по правам ребенка Анжелику Евдокимову.

По ее словам, суицид пытались совершить подростки в возрасте от 13 до 17 лет.

Евдокимова отметила, что среди подростков, которые пытаются совершить суицид, 63,6% случаев приходится на детей в возрасте 14-15 лет.

Отмечается, что в 2023 году в Рязанской области суицид совершили двое подростков.