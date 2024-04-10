Рязанская полиция разыскивает очевидцев двух ДТП

Свидетелей ДТП просят обращаться в СО ОМВД России по Рязанскому району по адресу: Рязань, улица 2-я Прудная, дом № 10 кабинет № 40 или по телефону (4912) 28-89-02.

Рязанская полиция разыскивает очевидцев двух ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Одно из ДТП случилось 12 сентября 2023 года в Рыбном, на улице Электротяговая, вблизи дома № 7, 48-летний местный житель на автомобиле LADA Largus совершил наезд на 10-летнего мальчика. В результате происшествия подросток получил травмы и был госпитализирован.

Очевидцев аварии просят обращаться в СО ОМВД России по Рыбновскому району по адресу: Рязанская область, город Рыбное, площадь Ленина, дом № 26 или по телефону (49137) 5-04-68.

Второе ДТП случилось 11 марта 2024 года, примерно в 19:00, в Рязанском районе на 543 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Столкнулись грузовик Daimler под управлением 26-летнего рязанца и легковушка Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя Иваново.

В результате водитель легковушки и его пассажиры в возрасте 36 и 68 лет от полученных травм скончались.

Свидетелей ДТП просят обращаться в СО ОМВД России по Рязанскому району по адресу: Рязань, улица 2-я Прудная, дом № 10 кабинет № 40 или по телефону (4912) 28-89-02.