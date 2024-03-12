В Рязанском районе при столкновении фуры и легковушки погибли два человека

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Рязанском районе при столкновении фуры и легковушки погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

В понедельник, 11 марта, примерно в 19:00, в Рязанском районе на 543 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», произошло столкновение грузового автомобиля «Даймлер» с полуприцепом, под управлением 26-летнего жителя города Рязани с легковым автомобилем «Хендай Санта Фе».

В результате происшествия водитель легковушки с различными травмами госпитализирован в медучреждение. Пассажиры 36 и 68 лет от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.