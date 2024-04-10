Рязанская мэрия подготовила проект благоустройства площади Театральной

«Концепцию планируется представить общественности», — добавили в ведомстве.

Рязанская мэрия подготовила проект благоустройства площади Театральной. Об этом редакции РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в мэрии, управление градостроительства и архитектуры совместно с одной из мастерских садово-паркового искусства разработали концепцию благоустройства площади.

«Концепцию планируется представить общественности. На текущий момент, сроки представления и обсуждения — уточняются», — добавили в ведомстве.

Напомним, в конце 2023 года на прямом эфире Павел Малков рассказал о благоустройстве площади Театральной.