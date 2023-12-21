Малков рассказал о благоустройстве площади Театральной

Как отметил губернатор, он уже общался с мэром города Виталием Артемовым по этому поводу.

В четверг, 21 декабря, в прямом эфире Павел Малков рассказал о благоустройстве площади Театральной в Рязани.

Как отметил губернатор, он уже общался с мэром города Виталием Артемовым по поводу благоустройства площади.

«Уже нарисован предварительный проект, как должна выглядеть площадь Театральная. Получится красиво. Однако нужно финансирование. Будем делать все постепенно. Постараемся в следующем году хотя бы провести малое благоустройство территории», — рассказал Малков.