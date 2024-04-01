Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 01
18°
Втр, 02
20°
Срд, 03
15°
ЦБ USD 92.29 -0.08 02/04
ЦБ EUR 99.57 0.04 02/04
Нал. USD 93.6 / 99.7 01/04 13:14
Нал. EUR 101.8 / 103 01/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Полоса невезения. Почему в Рязани забуксовала транспортная реформа
РЗН. инфо разбирался, что же мешает решению транспортно...
28 марта 15:41
3 671
Андрей Оришкевич: на набережной в Борках построим трибуны, игровые зон...
РЗН. инфо продолжает цикл материалов о том, как изменят...
22 марта 15:11
7 242
Выхожу на сцену свободным. Интервью с дирижером Рязанского губернаторс...
Эмоциональный, но в то же время строгий, требовательный...
20 марта 14:45
7 538
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
12 558
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани водитель маршрутки обматерил и высадил подростка посередине дороги
По ее словам, инцидент произошел в маршрутке № 53.

В Рязани водитель маршрутки обматерил и высадил подростка посередине дороги. Об этом девочка написала в Telegram-канале Rzn Life.

По ее словам, инцидент произошел в маршрутке № 53.

«Сегодня примерно в 13:00 я села на маршрутку № 53 (номер машины: М736ТВ). Отдала банковскую карту, она оказалась в стоп-листе. Водитель сказал выходить, я ему рассказала про закон, запрещающий высаживать из транспорта детей до 16 лет, он просто меня обматерил и высадил посередине дороги», — написала девочка.

Ранее в мэрии Рязани заявляли, что рязанским водителям за высадку детей из автобусов грозит штраф.