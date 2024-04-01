В Рязани водитель маршрутки обматерил и высадил подростка посередине дороги

По ее словам, инцидент произошел в маршрутке № 53.

В Рязани водитель маршрутки обматерил и высадил подростка посередине дороги. Об этом девочка написала в Telegram-канале Rzn Life.

По ее словам, инцидент произошел в маршрутке № 53.

«Сегодня примерно в 13:00 я села на маршрутку № 53 (номер машины: М736ТВ). Отдала банковскую карту, она оказалась в стоп-листе. Водитель сказал выходить, я ему рассказала про закон, запрещающий высаживать из транспорта детей до 16 лет, он просто меня обматерил и высадил посередине дороги», — написала девочка.

Ранее в мэрии Рязани заявляли, что рязанским водителям за высадку детей из автобусов грозит штраф.