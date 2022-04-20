Рязанским депутатам представили нового начальника управления культуры мэрии

Ею стала Ольга Голева. Она заменила на посту Евгению Власову.

В среду, 20 апреля, на заседании социального комитета Рязанской гордумы заместитель мэра Надежда Штевнина представила депутатам нового начальника управления культуры администрации — Ольгу Голеву.

Она отметила, что чиновница обладает всеми нужными качествами, знаниями навыками, которые помогут в успешном развитии в Рязани культуры и туризма.

«Ольга Голева получила педагогическое образование и работала в областном министерстве культуры. Она прошла путь до заместителя министра и имеет большой опыт», — подчеркнула Штевнина.

Напомним, о назначении Ольги Голевой в качестве начальника управления культуры мэрии стало известно 5 апреля. Ее предшественница Евгения Власова стала заместителем руководителя аппарата администрации.