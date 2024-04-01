13 рабочих, застрявших при обрушении породы в руднике в Амурской области, признали погибшими

13 рабочих, застрявших при обрушении породы в руднике в Амурской области, признали погибшими. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 1 апреля, власти Амурской области приняли решение закончить спасательные работы на руднике «Пионер», в котором из-за обрушения застряли 13 горняков. Спасательные работы продолжались почти две недели. Их решили прекратить из-за опасности для спасателей.

Также результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Их признали погибшими.

СК ведет расследование по факту ЧП на руднике.

Фото: МЧС по Амурской области.