В Амурской области обрушилась шахта, под завалами оказались 13 человек

В Амурской области обрушилась шахта, под завалами оказались 13 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, обрушение случилось в штреке комбината «Пионер» в Зейском районе. Под завалом остались 13 горняков. По предварительной информации, они живы. Воздух в шахту поступает, но прямой связи с людьми нет. Коммуникации оборвало.

Отмечается, что на помощь выдвинулся взвод горноспасателей из Нерюнгри, они будут на месте через несколько часов. Еще один отряд вылетел на вертолете из Хабаровска.