В центре Рязани произошла авария с участием машины ДПС

Об этом в субботу, 9 марта, сообщается в телеграм-канале «аТипичная Рязань-2».

В Рязани на улице Циолковского произошло массовое ДТП с участием служебного автомобиля ДПС. Об этом в субботу, 9 марта, сообщается в телеграм-канале «аТипичная Рязань-2».

«В Ярославле, видимо, не принято пропускать пешеходов, что и хотел сделать водитель Chevrolet Lacetti с ярославскими номерами, но наехать на бабушку не позволили наши сотрудники ГИБДД. В результате ДТП патрульный автомобиль и автомобиль из соседней полосы получили повреждения», — сообщается в посте.

Позже стали известны подробности аварии.