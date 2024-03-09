Стали известны подробности аварии с патрульным автомобилем ГИБДД в Рязани

В субботу, 9 марта, около 11:15, в Рязани вблизи дома № 3 на улице Циолковского произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД

В субботу, 9 марта, около 11:15, в Рязани вблизи дома № 3 на улице Циолковского произошло ДТП. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, 29-летний местный житель на Chevrolet Lacetti въехал в Ford Focus под управлением 65-летнего рязанца. После этого машина по инерции продолжила движение и столкнулась с патрульным автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии 36-летний пассажир Chevrolet получил травмы, его госпитализировали.

Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что виновником массовой аварии стал водитель Chevrolet с ярославскими номерами.