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Рязанские ученые спрогнозировали уровень половодья выше среднего
При исследованиях они опробовали снежный покров в двух местах: на территории РГУ вблизи здания лаборатории и в одном из сел на Константиновском морфоструктурном блоке.

Рязанские ученые спрогнозировали весной уровень половодья выше среднего. При исследованиях они опробовали снежный покров в двух местах: на территории РГУ вблизи здания лаборатории и в одном из сел на Константиновском морфоструктурном блоке, сообщается в группе «Лаборатория геохимии ландшафтов» «ВКонтакте».

Запасы воды в снежной толще в городе составили 134 мм, в пригороде — 160 мм. Это ключевой показатель для половодья.

«Следует признать, что запасы воды, аккумулированные снегом на начало марта, велики повсеместно (на полях, очевидно, несколько меньше из-за сдувания ветром), — сообщил руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени Есенина Сергей Тобратов. — Фактические запасы в настоящее время, в начале марта 2024, пока не менее чем в 1,5 раза больше нормы».

Исследователи подчеркнули, что перспективы половодья в конечном счете определяются режимом снеготаяния и в течение марта все может измениться.

Напомним, ранее МЧС сообщало, что паводок может подтопить 28 населенных пунктов Рязанской области.