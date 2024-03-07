В рязанском Торговом городке начали реставрацию павильона «Животноводство»

Благоустройство около павильона приведут в порядок к июлю.

В рязанском Торговом городке начали реставрацию павильона «Животноводство». Об этом сообщил зампред правительства Артем Никитин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в сентябре в павильоне откроется филиал библиотеки имени Горького: появится многофункциональное пространство, книжный магазин и кафе. Тут же откроют точку букроссинга, создадут место для чтения.

Благоустройство около павильона приведут в порядок к июлю.

Напомним, на его реконструкцию павильона «Животноводство» выделили почти 119 миллионов рублей.