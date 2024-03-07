В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего

В Госдуме заявили, что новое контрнаступление ВСУ ждет участь предыдущего. Об этом РИА Новости рассказал депутат от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Планируемое очередное контрнаступление ВСУ обречено на провал. Их контрнаступление ждет такая же плачевная участь, как и предыдущего», — сказал Ивлев.

Ранее командующий сухопутными войсками Украины Александр Павлюк заявил о намерении ВСУ создать ударную группировку и в этом году перейти к контрударным действиям. Также в Киеве заявили о контрнаступлении после окончания распутицы.