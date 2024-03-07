В ВСУ заявили о подготовке контрудара в 2024 году

ВСУ в 2024 году намерены сформировать группировку для проведения контрударных действий.

ВСУ в 2024 году намерены сформировать группировку для проведения контрударных действий. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

«Наша задача — стабилизация линии фронта, нужно провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании, для вывода их на полигоны, чтобы создать ударную группировку и в этом году провести контрударные действия», — отметил он.

Ранее в Киеве заявили о контрнаступлении после окончания распутицы.