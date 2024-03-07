В центре Рязани осыпалась штукатурка на пешеходов

С балкона микробиологического корпуса Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова по адресу улица Ленина, дом № 22, осыпалась штукатурка на пешеходов. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо 7 марта, в четверг.

Большие куски штукатурки с балкона осыпались на тротуар, где гуляют рязанцы.

Пешеход отпрыгнул, поэтому не пострадал.

Напомним, в ноябре 2023 у бывшего института культуры на Театральной площади была подобная проблема, там установили защитные ограждения из-за падающей штукатурки.