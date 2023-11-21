В Рязани у бывшего института культуры установят защитные ограждения из-за падающей штукатурки

После жалоб рязанцев на падающую штукатурку у бывшего института культуры установят защитные ограждения. Об этом РЗН. Инфо рассказали в мэрии.

В администрации сообщили ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» о необходимости проведения ремонтно-реставрационных работ.

Кроме того, рассматривается вопрос о реставрации здания бывшего института культуры в период 2024—2026 гг.

Напомним, рязанцы жаловались на падающие куски штукатурки с бывшего здания института культуры. В сентябре стало известно, что его хотят восстановить.