Стала известна личность погибшего в массовом ДТП в Пронском районе

Известна личность погибшего в ДТП с участием пяти машин в Пронском районе. Об этом пишет ИД «Пресса».

На месте аварии скончался водитель Lada Kalina 1973 года рождения. Его 18-летнюю дочь госпитализировали в тяжелом состоянии в БСМП.

«Пострадавшая девушка находится в тяжелом состоянии. Приняли решение сразу доставить ее в БСМП», — сообщила главный врач Новомичуринской больницы Наталья Черницына.

Напомним, авария случилась 7 марта. На трассе столкнулись Lada Kalina, Lada, «ГАЗель» и две фуры.