В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП в Рязанской области
Авария произошла в четверг, 7 марта, примерно в 14:50, на 50 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин».
В Госавтоинспекции Рязанской области рассказали подробности смертельного ДТП в Пронском районе.
Авария произошла в четверг, 7 марта, примерно в 14:50, на 50 километре трассы «Рязань-Пронск-Скопин». Между собой столкнулись Lada Kalina, «ГАЗель», Lada Priora и грузовик «Ситрак».
В результате погиб водитель Lada Kalina. Пассажирка «Калины» получила травмы, ее госпитализировали.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.