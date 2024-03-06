В Рязани из-за аварии на контактной сети изменился маршрут пяти троллейбусов

Отмечается, что устранить неполадки планируется в течение часа.

В Рязани из-за аварии на контактной сети изменился маршрут пяти троллейбусов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

В среду, 6 марта, на перекрестке улиц Ленина и Маяковского произошла поломка спецчасти контактной сети. В связи с этим троллейбусы изменят свои маршруты следующим образом:

маршрут № 3 будет следовать с улицы Полетаева через улицу Новую;

№ 5 через улицу Дзержинского, обратно по своему маршруту;

№ 1 до улицы Полетаева;

№ 10 через улицу Дзержинского до площади Театральной, обратно через улицу Ленина;

№ 16 до улице Соборной.

Отмечается, что устранить неполадки планируется в течение часа.

Ранее из-за поломки контактной сети на Первомайском проспекте «встали» троллейбусы.