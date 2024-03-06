На Первомайском проспекте в Рязани «встали» троллейбусы

Утром в среду, 6 марта, на участке от улицы Павлова до улицы Маяковского в сторону площади Ленина встали троллейбусы.

На Первомайском проспекте в Рязани «встали» троллейбусы. Об этом сообщает « МедиаРязань ».

Утром в среду, 6 марта, на участке от улицы Павлова до улицы Маяковского в сторону площади Ленина встали троллейбусы. Отмечается, что это произошло из-за неисправности контактной сети. На месте образовалась пробка.

В мэрии изданию рассказали, что на этом участке осуществляется ремонт стрелки контактной сети, из-за чего троллейбусы проезжают с задержкой