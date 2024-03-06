В Рязани аварийный дом на улице Сенной перейдет в собственность города

Он подлежит реконструкции.

В Рязани аварийный дом на улице Сенной, дом № 11 перейдет в собственность города. Соответствующий документ опубликовали в среду, 6 марта.

В документах указано, что многоквартирный дом признали аварийным. Он подлежит реконструкции. Отмечается, что из-за этого земельный участок площадью 551 квадратный метр и пять квартир, расположенные на нем, изымает мэрия для муниципальных нужд.

Ранее стало известно, что в Рязани расселят четыре аварийных дома до 2024 года. В списке было четыре дома, среди которых — дом № 11 на улице Сенной.