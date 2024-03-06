В Госдуме подготовили законопроект о повышении маткапитала до миллиона рублей
Законопроект предлагает с 1 февраля 2025 года установить выплату в 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и 1 миллион рублей — на второго ребенка.
В Госдуме подготовили законопроект о повышении маткапитала до миллиона рублей. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.
По его словам, представители трех фракций Госдумы подготовили законопроект о повышении размера материнского капитала до 1 миллиона рублей на второго и третьего ребенка.
Законопроект предлагает с 1 февраля 2025 года установить выплату в 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и 1 миллион рублей — на второго ребенка, а также на третьего ребенка при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о бессрочной программе маткапитала.