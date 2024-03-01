В Госдуму внесли законопроект о бессрочной программе маткапитала

«Благодаря этому многие семьи смогут снизить долг по ипотеке или наконец-то решатся на приобретение нового жилья», — отмечают авторы.

В Госдуму внесли законопроект о бессрочных выплатах материнского капитала и его индексации. Текст документа разместили в электронной базе данных нижней палаты. Об этом пишет ТАСС.

Кроме того, документом предлагается обязать правительство России пересмотреть размер маткапитала в 2017—2019 годах с учетом инфляции и доначислить соответствующие средства гражданам.

«Благодаря этому многие семьи смогут снизить долг по ипотеке или наконец-то решатся на приобретение нового жилья», — отмечают авторы.