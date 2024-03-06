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Бывшего курсанта РВВДКУ приговорили к 12 годам колонии за госизмену
По версии суда, курсант собирал разведданные и информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ.

Второй Западный окружной военный суд приговорил экс-курсанта РВВДКУ Владислава Бояршинова к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж. Об этом сообщил ТАСС.

По версии суда, курсант собирал разведданные и информацию, которая могла быть использована против безопасности РФ. Другие подробности не уточняются.

В отношении Бояршинова было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ. Свою вину он полностью признал.

По данным источника ТАСС, на момент оглашения приговора Бояршинов был отчислен из военного училища по нереабилитирующим основаниям.

Приговор суда в силу еще не вступил.

Ранее сообщалось, что выпускника десантного училища, предположительно, обвинили в госизмене.