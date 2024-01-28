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Выпускника Рязанского десантного училища обвинили в госизмене

Выпускника десантного училища из Татарстана и участника парада Победы на Красной площади, предположительно, обвинили в госизмене. Об этом сообщили «Осторожно, новости».

По данным Telegram-канала, в военный суд поступило дело 23-летнего Владислава Бояршинова, который поступил в Рязанское ВДВ командное училище, в статусе курсанта участвовал в параде Победы на Красной площади и «Армейских международных играх» в Беларуси.

Как написали в публикации, Бояршинова обвиняют в госизмене.

«Подробности обвинения неизвестны, дело засекречено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2022 году Бояршинов приезжал в родную школу в Рыбнослободском районе Татарстана, где рассказывал «о трудностях и радостях военной службы», а также пожелал ученикам быть патриотами.

Фото: Telegram-канал «Осторожно, новости»