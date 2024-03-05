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Власти отменили постановление о переводе земли около Рязани под строительство мусорного полигона
Согласно кадастровой карте, теперь участок снова отдан под земли сельхозназначения.

В главном управлении архитектуры и градостроительства Рязанской области отменили два постановления для земли под мусорный полигон около деревни Агарково. Документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Речь идет о постановлении для изменений в генплан Семеновского сельского поселения и об изменениях правил землепользования и застройки.

Согласно кадастровой карте, теперь участок снова отдан под земли сельхозназначения.

Напомним, 13 января стало известно, что под Рязанью собираются сделать новый мусорный полигон.

После рязанцы создали петицию против появления свалки размером в 140 футбольных полей.

Губернатор Павел Малков пояснил, что в планах создать не свалку, а мусороперерабатывыющий завод и решение о строительстве еще не принято.