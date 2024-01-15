Рязанцы создали петицию против появления свалки размером в 140 футбольных полей

За сутки петицию подписали более 3,3 тыс. человек.

Рязанцы создали петицию против появления свалки размером в 140 футбольных полей. Она появилась на сайте change.org.

Рязанцы требуют остановить строительство мусорного полигона около села Агарково. Там планируют сделать свалку размером в 140 профессиональных футбольных полей. Отмечается, что рядом живет около 1 тыс. человек.

В петиции сообщили, что рязанские власти в конце декабря выпустили постановление о переводе сельскохозяйственной земли в статус участка под отходы.

По словам местных жителей, они живут только за счет сельского хозяйства. Без ферм, полей и разведения рыбы сельчанам будет трудно прожить.

«До местной речки Шумки от него меньше 500 метров, и всего 2 км до родника у деревни Романцево, куда за водой постоянно ездят даже из Рязани. Что касается самой ближней деревни, то от участка под полигон до ее единственного колодца, всего полсотни метров. А центрального водоснабжения здесь нет. И люди будут пить то, что стечет со свалки в колодец?», — написали в сообщении.

За сутки петицию подписали более 3,3 тыс. человек.