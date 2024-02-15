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Малков прокомментировал строительство мусорного полигона в Рязанском районе

В четверг, 15 февраля, на ежегодном отчете о деятельности правительства за 2023 год Павел Малков прокомментировал строительство мусорного полигона в селе Агарково.

Депутат Вячеслав Сафронов поинтерсовался, что планируется построить на участке в селе Агарково. Малков отметил, что люди, которые имеют интерес на мусорном рынке специально нагнетают обстановку.

«Решение о строительстве мусороперерабатывающего завода не принято. Для того, чтобы построить такой объект, нужно изменить категорию использования земельного участка, заключить соглашение по реализации инвестпроекта, создать проектно-сметную документацию, представить земельный участок, пройти огромное количество разных экспертиз. Ни один из этих шагов не делался. Зато людей уже взбудоражили. Причем использовали подмену понятий, вместо завода говорили о строительстве мусорного полигона», — подчеркнул губернатор.

Кроме того, Малков предложил создать комиссию на площадке Рязанской областной думы.

«Пригласим всех экспертов, жителей, ученых и специалистов. Разберемся и доведем до общества реальную картину. Здесь две задачи: понять, нужен ли региону мусороперерабатывающий комплекс и можно ли его строить на этой территории», — добавил губернатор.

Также глава региона подметил, что «если не заниматься мусоропереработкой и только сидеть на действующих свалках, то регион утонет в мусоре».

Ранее стало известно, что мусорный полигон должен появиться около села Агарково, в 12 километрах от Рязани.