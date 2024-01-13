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Рязанская «Новая газета»: под Рязанью собираются сделать новый мусорный полигон
В Семеновском сельском поселении рядом с обрабатываемыми полями собираются сделать полигон для складирования и захоронения отходов. Жители Рязанского района собирают подписи под обращением к властям, сообщает рязанская «Новая газета».

В Семеновском сельском поселении рядом с обрабатываемыми полями собираются сделать полигон для складирования и захоронения отходов. Жители Рязанского района собирают подписи под обращением к властям, сообщает рязанская «Новая газета».

Участок площадью около 60 га находится в 12 км от Рязани и расположен вплотную к деревне Агарково. 6 декабря 2023 года Главархитектура области выпустила постановление о подготовке к переводу земли с сельхозназначения на участок под отходы, 22 декабря вышло постановление о самом переводе.

В публикации уточняется, что общественные обсуждения по переводу земли были, но заранее об их проведении сельчан не предупредили.

«Местные деревни держатся на одном сельском хозяйстве — здесь действуют фермы, обрабатываются поля, есть даже свой рыбхоз. Чем будут поить коров и где выращивать рыбу, если заработает огромный мусорный полигон? До местной речки Шумки от него меньше 500 метров и всего 2 км до родника у деревни Романцево, куда за водой постоянно ездят даже из Рязани. Что касается самой ближней деревни, то от участка под полигон до ее единственного (!) колодца, всего полсотни метров. А центрального водоснабжения здесь нет. И люди будут пить то, что стечет со свалки в колодец?» — говорится в публикации.

Сообщается также, что кроме леса на участке есть погост. В советские годы там хоронили пациентов психоневрологического интерната.