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В Рязани троллейбус № 3 пустят до улицы Новоселов не позднее 2025 года

Во вторник, 5 марта, мэр Рязани Виталий Артемов во время публичного отчета заявил, что маршрут троллейбуса № 3 пустят до улицы Новоселов не позднее 2025 года.

«Мы на следующей неделе будем проводить аукцион по проектированию. В целом мы оцениваем это [аукцион] в сумме 80-100 миллионов рублей», — заявил Артемов.

Он уточнил, что после того, как проект получит положительную экспертизу, объявят аукцион. На это уйдет, по словам мэра, где-то четыре-пять месяцев.

«Разворотный круг там позволяет пустить третий маршрут троллейбуса. Постараемся до середины следующего года эту работу выполнить. Получится в этом [2024 году], ну, и хорошо», — заключил мэр.

Ранее сообщалось, что продление контактной троллейбусной сети до конца улицы Новоселов обойдется в более чем 70 млн рублей.