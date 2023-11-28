Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
-3°
Срд, 29
Чтв, 30
ЦБ USD 88.7 -0.11 28/11
ЦБ EUR 97.16 0.24 28/11
Нал. USD 89.31 / 91.2 28/11 13:25
Нал. EUR 97.12 / 98.4 28/11 14:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
5 079
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
5 517
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
8 407
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
13 ноября 13:40
9 175
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Продление контактной троллейбусной сети до конца улицы Новоселов обойдется в более чем 70 млн рублей

В Рязани планируют продлить контактную троллейбусную сеть до ДПР-7. Об этом во вторник, 28 ноября, на заседании правительства сообщил мэр Рязани Виталий Артемов.

Малков зачитал комментарий рязанца, который поинтересовался, почему город не пускает троллейбусы до Новоселов № 60. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался, поэтому нужно начинать удлинять маршруты, так как появляются новые районы.

Виталий Артемов отметил, что в ДПР-7 нужно построить 3,5 километра контактной сети.

«Разворотный круг позволяет продлить маршрут. Тяговая подстанция есть, возможно, придется ее модернизировать. После принятия бюджета на 2024 год, мы будем делать документацию и постараемся сделать ее к первой половине года. Благодаря документации поймем, какая сумма нужна. По строительству контактной сети мы понимаем, что это больше 70 миллионов рублей, по модернизации тяговой подстанции — не понимаем», — добавил Артемов.

Малков подчеркнул, что контактные троллейбусные сети не строились более 10 лет.

«Поэтому нужно возвращаться к этому. Пересматривать, модернизировать, увеличивать маршруты, приводить их к единому виду. Бюджет следующего года не простой, но начинать надо с самых востребованных участков», — завершил Малков.