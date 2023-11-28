Продление контактной троллейбусной сети до конца улицы Новоселов обойдется в более чем 70 млн рублей

В Рязани планируют продлить контактную троллейбусную сеть до ДПР-7. Об этом во вторник, 28 ноября, на заседании правительства сообщил мэр Рязани Виталий Артемов.

Малков зачитал комментарий рязанца, который поинтересовался, почему город не пускает троллейбусы до Новоселов № 60. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос уже обсуждался, поэтому нужно начинать удлинять маршруты, так как появляются новые районы.

Виталий Артемов отметил, что в ДПР-7 нужно построить 3,5 километра контактной сети.

«Разворотный круг позволяет продлить маршрут. Тяговая подстанция есть, возможно, придется ее модернизировать. После принятия бюджета на 2024 год, мы будем делать документацию и постараемся сделать ее к первой половине года. Благодаря документации поймем, какая сумма нужна. По строительству контактной сети мы понимаем, что это больше 70 миллионов рублей, по модернизации тяговой подстанции — не понимаем», — добавил Артемов.

Малков подчеркнул, что контактные троллейбусные сети не строились более 10 лет.

«Поэтому нужно возвращаться к этому. Пересматривать, модернизировать, увеличивать маршруты, приводить их к единому виду. Бюджет следующего года не простой, но начинать надо с самых востребованных участков», — завершил Малков.