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В Рязани на улице Халтурина откроют школу для детей с особенностями развития

В Рязани в здании бывшего Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции на улице Халтурина откроют школу для детей с особенностями развития. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил мэр Артемов во время публичного отчета.

«Здание мы передаем для филиала областной школы для таких детей [с особенностями развития]. Занятия там должны начаться с 1 сентября», — сказал Артемов.

Он добавил, что здание бывшего детсада № 22 в поселке Строитель передано в региональную собственность и там уже ведутся работы. Как сказал Артемов, с 1 апреля там заработает центр реабилитации.

Ранее стало известно, что в Рязани ликвидируют Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.