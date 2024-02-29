В Рязани ликвидируют Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции

Соответствующее постановление опубликовали в среду, 28 февраля.

В Рязани ликвидируют Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 28 февраля.

Согласно документации, ответственным за процедуру назначили управление образования и молодежной политики администрации города.

В документах отметили, что работников центра должны предупредить об увольнении не позднее, чем за два месяца.

Как указано на сайте центра, его создали в 1999 году для оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям от трех до 18 лет. В нем есть группы круглосуточного пребывания детей по возрастам.