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В Пителине построят Дом культуры за 197 миллионов рублей
Согласно документации, Дом культуры со спортзалом рассчитан на 300 человек.

В Пителине построят Дом культуры за 197 миллионов 368 тысяч 600 рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документации, Дом культуры со спортзалом рассчитан на 300 человек. Подрядчик построит зрительный зал, библиотеку, кружковые и административно-бытовые помещения. Также в проекте предусмотрено обустройство канализационных, санитарно-технических, трубопроводных и других систем.

Все работы должны выполнить до 30 августа.

Напомним, в 2020 году рязанцы просили депутата помочь с ремонтом спорткомплекса в Пителинском районе.