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Рязанского депутата попросили помочь с ремонтом спорткомплекса в Пителенском районе
Зампредседателя комитета Рязанской облдумы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов провел личный прием граждан Пителинского района. Встреча прошла с соблюдением мер безопасности, уточнила пресс-служба облдумы.

Зампредседателя комитета Рязанской облдумы по экологии и природопользованию Сергей Лукьянов провел личный прием граждан Пителинского района. Встреча прошла с соблюдением мер безопасности, уточнила пресс-служба облдумы.

Глава Нестеровского сельского поселения Евгения Родина обратилась к парламентарию по поводу ремонта культурно-спортивного комплекса «Нестеровский». По ее словам, единственное в районе сооружение со спортзалом непригодно для проведения соревнований: там нужно восстанавливать крышу, полы и стены. Сергей Лукьянов посоветовал составить смету для ремонта здания, с которой он смог бы обратиться в региональные министерства.

Депутат пообещал помочь в строительстве дороги в Пителине главе городского поселения Петру Михайлину.

К парламентарию также обратился методист Пителинского районного Дома культуры Дмитрий Абанин. Он поблагодарил Лукьянова за приобретение микшерного пульта для клуба.

Депутат также проверил ход ремонта в парке Победы, которой благоустраивают по программе местных инициатив. Там восстановили мемориал воинам-освободителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, построили детскую площадку. В парке еще должны появиться уличная библиотека и места для отдыха.

Во время поездки Сергей Лукьянов проверил качество укладки водонапорной трубы на улице Юбилейной и ремонта дорог по улицам Хлебозаводской и Советской.

«Решение всех озвученных пителинцами вопросов и проводимые работы взяты на депутатский контроль», — отметили в пресс-службе облдумы.