Полиция проводит проверку после сообщений о женщине, порезавшей колеса автомобилей в Дашково-Песочне

В полицию поступило заявление по данному факту. Проводится проверку.

Полиция проводит проверку после сообщений о женщине, порезавшей колеса автомобилей в Дашково-Песочне. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Там отметили, что в полицию поступило заявление по данному факту. Проводится проверка.

Ранее рязанцы сообщили, что в понедельник, 4 марта, неизвестная женщина порезала колеса нескольких автомобилей на улице Новоселов.