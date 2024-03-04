«Известия»: Ефремов не обращался в суд за УДО

Напомним, Михаил Ефремов 8 сентября 2020 года совершил ДТП, в котором погиб рязанец Сергей Захаров. Ефремов был нетрезв. Суд приговорил актера к 7,5 годам колонии.