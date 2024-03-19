Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 91.98 0.11 19/03
ЦБ EUR 100.24 0.27 19/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
5 506
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
7 677
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
9 224
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
9 968
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России во время весеннего призыва будут рассылать электронные повестки
Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

В России во время весеннего призыва будут рассылать электронные повестки. Об этом пишет RTVi со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — ответил депутат на вопрос, планируется ли с 1 апреля рассылать электронные повестки призывникам в Москве.