В России во время весеннего призыва будут рассылать электронные повестки

Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

В России во время весеннего призыва будут рассылать электронные повестки. Об этом пишет RTVi со ссылкой на главу думского комитета по обороне Андрея Картаполова.

«У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва. Но основным способом оповещения является традиционная бумажная повестка», — ответил депутат на вопрос, планируется ли с 1 апреля рассылать электронные повестки призывникам в Москве.