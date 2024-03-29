В Генштабе России сделали заявление по поводу отправки срочников на СВО

Отмечается, что срок службы останется прежним — один год.

В Генштабе Вооруженных сил России сообщили, что не будут отправлять в зону СВО срочников весеннего призыва. Об этом газете «Красная звезда» заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить призывников и их родителей. Граждане, призванные на службу, к участию в специальной военной операции привлекаться не будут», — отметил он.

Кроме того, он заявил, что срок службы останется прежним — один год.