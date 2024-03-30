В Старожиловском районе подтопило мост через Проню
В результате подъема воды в реках Рязанской области произошло подтопление низководного моста через Проню у населенного пункта Бутырки Старожиловского района, спланирована работа лодочной переправы.
В результате подъема воды в реках Рязанской области произошло подтопление низководного моста через Проню у населенного пункта Бутырки Старожиловского района, спланирована работа лодочной переправы. Об этом в субботу, 30 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Всего на контроле находится подтопление 16 низководных мостов и одного участка автодороги.
При дальнейшем увеличении уровня воды в ближайшие сутки возможны подтопления трех низководных мостов в Ухоловском, Кораблинском, Шиловском районах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Рязанской области из-за подтопления перекроют участок дороги Шумашь — Заокское.
Отмечается, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.