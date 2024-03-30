В Рязанской области из-за подтопления перекроют участок дороги Шумашь — Заокское
Этот участок планируют перекрыть для движения в субботу, 30 марта, после 12:00, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В результате подъема воды в реках Рязанской области произошло подтопление дороги Шумашь — Заокское. Этот участок планируют перекрыть для движения в субботу, 30 марта, после 12:00, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Уточняется, что есть объездной путь.
Также сообщается о подтоплении низководного моста через реку Проню у населенного пункта Быково Кораблинского района.
Всего на территории области подтоплено 14 низководных мостов и один участок автодороги.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что половодье развивается в соответствии с прогнозом.