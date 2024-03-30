В Рязанском районе затопило дорогу к оленьей ферме возле села Агро-Пустынь

«Друзья, у нас разлив! Дорогу перелило! Встретимся после того, как вода уйдет», — сообщается в посте.

Под Рязанью затопило дорогу к частному зоопарку «Оленево» близ села Агро-Пустынь. Об этом сообщается в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 30 марта.

«Друзья, у нас разлив! Дорогу перелило! Встретимся после того, как вода уйдет», — сообщается в посте.

Напомним, ранее стало известно о подтоплении участка автодороги Шумашь — Заокское.