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Следователи установили личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
На данный момент удалось установить личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Ведется работа с потерпевшими, сообщил СК России в Telegram-канале.

На данный момент удалось установить личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Ведется работа с потерпевшими, сообщил СК России в субботу, 30 марта, в Telegram-канале.

Специалисты продолжают проводить генетические экспертизы по установлению личностей остальных погибших.

Председатель СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание и заслушал отчет следственной группы о ходе расследования уголовного дела о террористическом акте в Красногорске, говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что следователи и криминалисты работают круглосуточно, берут показания у потерпевших об обстоятельствах трагедии.

Бастрыкин подчеркнул необходимость подетально установить все события, предшествовавшие теракту. Это поможет установить всех соучастников, организаторов и заказчиков.

Напомним, после теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека.

Теракт произошел вечером 22 марта, в здание ворвались несколько мужчин, они расстреляли посетителей и подожгли зрительный зал.

Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.