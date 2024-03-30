Стали известны уточненные данные по числу пострадавших при теракте в «Крокусе»

Пострадали 695 человек, из них 144 погибли, включая пятерых детей, сообщается на сайте ГУ МЧС по Подмосковью.

Стали известны уточненные данные о пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. Пострадали 695 человек, из них 144 погибли, включая пятерых детей, сообщается на сайте ГУ МЧС по Подмосковью.

«По состоянию на 6:00 30 марта в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей)», — говорится в сообщении.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреляли посетителей и подожгли зрительный зал.

Подробнее о теракте можно прочитать в нашем сюжете.