В Рязани с начала 2024 года за незаконную торговлю оштрафовали 343 человека

Общая сумма наложенных штрафов составила 713 000 рублей.

В Рязани с начала 2024 года за незаконную торговлю оштрафовали 343 человека. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С начала 2024 года 343 нарушителя привлекли к административной ответственности за торговлю и оказание услуг вне мест, установленных органами государственной власти Рязанской области и органами местного самоуправления.

Общая сумма наложенных штрафов составила 713 000 рублей.

Ранее рязанцы пожаловались на торговцев в центре города.