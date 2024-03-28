Рязанцы пожаловались на торговцев в центре города

Напомним, с начала 2024 года мэрия оштрафовала 200 человек за незаконную торговлю на улицах Рязани.

Рязанцы пожаловались на торговцев в центре города. Пост опубликовали в Telegram-канале «Рязань».

«Несанкционированная торговля в центре города. Вытоптали весь газон. Торговцы на ночь паркуют свои машины рядом с тротуаром и хранят в них свой товар. Рядом поликлиника № 2, школа № 17», — отметил автор поста.

Напомним, с начала 2024 года мэрия оштрафовала 200 человек за незаконную торговлю на улицах Рязани.