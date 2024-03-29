В Рязани 1 апреля воздух может прогреться до +19 градусов
По данным синоптиков, в понедельник, 1 апреля, в Рязани ожидается до +19 градусов тепла. Также ожидается облачная погода, без осадков.
В Рязани 1 апреля воздух может прогреться до +19 градусов. Об этом сообщает сайт регионального Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в понедельник, 1 апреля, в Рязани ожидается до +19 градусов тепла. Также ожидается облачная погода, без осадков.
Ранее синоптики сообщили об аномально теплом апреле в Центральной России.